30.07.2020 13:04

У п'ятницю тролейбус №11 курсуватиме за іншим маршрутом

Рух транспорту по вул. Дудинської, на ділянці від пр. Любові Малої до вул. Планової, буде обмежено з 9:00 до 17:00 31 липня.



// city.kharkov.ua

Також у цей час буде обмежено рух транспорту по вул. Плановій, на ділянці від вул. Дудинської до вул. Семінарської.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

На час робіт буде заборонений рух тролейбусів по пр. Любові Малої та вул. Плановій, від вул. Дудинської до вул. Семінарської, по вул. Семінарській, від вул. Планової до вул. Великої Гончарівської, по вул. Великій Гончарівській, від вул. Семінарської до вул. Конєва, по вул. Конєва, вул. Малиновського, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській та узвозу Соборному.

Тому тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Холодногірська - розворотне коло «Новий Побут».