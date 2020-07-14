Главная Новости Дороги и транспорт Автобуси №212е і 266е на місяць змінять маршрути
14.07.2020  16:16   

Автобуси №212е і 266е на місяць змінять маршрути

Зміни будуть діяти з 8:00 15 липня до 24:00 20 серпня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Бучми, буде заборонений з 8:00 15 липня до 24:00 20 серпня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією вулиці Академіка Павлова.
 
На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: вул. Леся Сердюка, вул. Дружби Народів, вул. Бучми, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Героїв Праці та ін.
 
Через це з 8:00 15 липня до 24:00 20 серпня автобуси №212е, 266е змінять маршрути і кінцеві зупинки:
 
- вул. Героїв Праці - вул. Героїв Праці, 9 (ТРЦ «Дафі», кінцева зупинка автобуса №208э);
 
у зворотньому напрямку:
 
- вул. Героїв Праці і далі за маршрутом.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков, маршрут, автобус, №212е и 266е
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.07 Дороги и транспорт Рух по площі Захисників України буде заборонено ще два тижні 14.07 Дороги и транспорт Трамвай №26 змінить маршрут у середу 13.07 Дороги и транспорт Трамвай №26 у вівторок змінить маршрут
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 