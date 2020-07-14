14.07.2020 11:33

Дорожники ремонтують вулицю Драгомирівську (ВІДЕО)

Ремонт асфальтного покриття проводять комунальники по вул. Драгомирівській в Основ'янському районі.



// city.kharkov.ua

Як повідомив виконроб Василь Порфирьєв, об'єкт був внесений до списку ремонтів після звернення харків'ян до Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Роботи підрядники почали 13 липня. За словами виконроба, під час ремонту планується відновити асфальтне покриття на ділянці 1,1 км - від пр. Гагаріна до Безлюдівського водосховища.

«Дорога тут була розбита, і проїхати по ній практично неможливо. Востаннє вул. Драгомирівську ремонтували років 40 тому. В рамках робіт ми зрізали шар старого асфальту, прогрунтували цю ділянку бітумною емульсією і зараз кладемо два шари асфальтобетону», - зазначив Василь Порфирьєв.



Він також додав, що на цій ділянці немає можливості закрити рух транспорту, оскільки там немає об'їзду, і з цієї причини рух автомобілів ускладнює робочий процес.