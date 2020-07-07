На вулиці Миру на один день забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Миру, на ділянці від вул. Свистуна до пров. Північного, буде заборонено з 9:00 до 17:00 8 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
При цьому безперешкодний пропуск спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових і адміністративних будівель, розташованих у зазначеній зоні, буде забезпечений.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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