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07.07.2020  10:33   

На вулиці Миру на один день забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Миру, на ділянці від вул. Свистуна до пров. Північного, буде заборонено з 9:00 до 17:00 8 липня.


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Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

При цьому безперешкодний пропуск спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових і адміністративних будівель, розташованих у зазначеній зоні, буде забезпечений.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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