03.07.2020 14:15

З понеділка трамвай №27 змінить маршрут, а №16 і 16А - не курсують

Рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде заборонено з 9:00 до 16:00 з 6 до 10 липня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії по вул. Академіка Павлова.



На цей період трамваї курсуватимуть так:



- №27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. «Захисників України» - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. м. «Київська») - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;



-№16, 16А: не ходять.