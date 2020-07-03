З понеділка трамвай №27 змінить маршрут, а №16 і 16А - не курсують

Рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде заборонено з 9:00 до 16:00 з 6 до 10 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії по вул. Академіка Павлова.
На цей період трамваї курсуватимуть так:
- №27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. «Захисників України» - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. м. «Київська») - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;
-№16, 16А: не ходять.
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От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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