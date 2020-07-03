Главная Новости Дороги и транспорт На вулиці Культури забороняється рух транспорту
03.07.2020  10:48   

На вулиці Культури забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Культури, на ділянці від вул. Трінклера до вул. Сумської, буде заборонено з 6 до 15 липня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з заміною асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Трінклера, Маяковського, Сумською та ін.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Дороги и транспорт На вулиці Семиградській до понеділка закрито рух 02.07 Дороги и транспорт Рух по вулиці Слов'янській буде заборонено до середини липня 02.07 Дороги и транспорт Ремонт Юбилейного проспекта: временно отменяются троллейбусы в 602 м/р
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 