На вулиці Культури забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Культури, на ділянці від вул. Трінклера до вул. Сумської, буде заборонено з 6 до 15 липня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з заміною асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Трінклера, Маяковського, Сумською та ін.
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По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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