03.07.2020 10:48

На вулиці Культури забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Культури, на ділянці від вул. Трінклера до вул. Сумської, буде заборонено з 6 до 15 липня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з заміною асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Трінклера, Маяковського, Сумською та ін.