Рух по вулиці Слов'янській буде заборонено до середини липня

Рух транспорту по вул. Слов'янській буде заборонено до 20:00 18 липня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням термінів поточного ремонту вулиці.
Раніше рух планувалося відновити 4 липня
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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