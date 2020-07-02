Рух по вулиці Слов'янській буде заборонено до середини липня

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 2 июля День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 июля В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.