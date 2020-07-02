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02.07.2020  16:08   

Рух по вулиці Слов'янській буде заборонено до середини липня

Рух транспорту по вул. Слов'янській буде заборонено до 20:00 18 липня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням термінів поточного ремонту вулиці.

Раніше рух планувалося відновити 4 липня

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение, движение, транспорт, харьков, объезд
 
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