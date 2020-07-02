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02.07.2020  13:19   

Ремонт Юбилейного проспекта: временно отменяются троллейбусы в 602 м/р

Движение транспорта по Юбилейному проспекту, на участке от улицы Гвардейцев-Широнинцев до проспекта Тракторостроителей при движении в сторону проспекта Льва Ландау, будет запрещено 3 июля с 8:00 до 21:00.


//gortransport.kharkov.ua

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка пр. Юбилейного.

По информации Департамента инфраструктуры, троллейбусы по маршрутам №№ 19, 24 временно изменят направление движения, №20 – не будет курсировать.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№19: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – РК «станция метро «Академика Барабашова»;

№24: РК «станция метро «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев-Широнинцев – РК «Северная Салтовка»;

№20: не ходит.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков, троллейбус
 
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