Ремонт Юбилейного проспекта: временно отменяются троллейбусы в 602 м/р

Движение транспорта по Юбилейному проспекту, на участке от улицы Гвардейцев-Широнинцев до проспекта Тракторостроителей при движении в сторону проспекта Льва Ландау, будет запрещено 3 июля с 8:00 до 21:00.
Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка пр. Юбилейного.
По информации Департамента инфраструктуры, троллейбусы по маршрутам №№ 19, 24 временно изменят направление движения, №20 – не будет курсировать.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№19: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – РК «станция метро «Академика Барабашова»;
№24: РК «станция метро «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев-Широнинцев – РК «Северная Салтовка»;
№20: не ходит.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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