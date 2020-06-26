26.06.2020 13:30

Харьковчанам на целый день разрешили ездить «по встречке»

Акция продлится только 27 июня и только на локации от пр. Тракторостроителей до ул. Гвардейцев-Широнинцев - сообщили в городской диспетчерской службе.



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По данным городской диспетчерской службы, с 8:00 до 21:00 27 июня будет запрещено движение транспортных средств по пр. Юбилейный на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Гвардейцев-Широнинцев при движении в сторону пр. Льва Ландау.

При этом двустороннее движение транспортных средств будет организовано по полосе встречного направления для объезда закрытого участка.