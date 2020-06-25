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25.06.2020  10:32   

На проспекті Ювілейному тимчасово забороняється рух транспорту

Рух транспорту по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до пр. Тракторобудівників при русі в бік вул. Познанської, буде заборонено з 8:00 до 21:00 26 червня. А на ділянці від пр. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців при русі в бік пр. Льва Ландау рух буде заборонено з 8:00 до 21:00 27 червня.


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Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням капітального ремонту пр. Ювілейного.


На цей період рух транспорту буде здійснюватися по смузі зустрічного напрямку.

Також з 9:00 до 21:00 26 червня та з 8:00 до 21:00 27 червня буде заборонено рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до 602 м/р.

Тролейбуси курсуватимуть так:

– тролейбус №19: вул. Одеська – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – ст. м. «Академіка Барабашова»;

– тролейбус №24: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – розворотне коло «Північна Салтівка»;

– тролейбус №20 – не ходить.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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