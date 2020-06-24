24.06.2020 14:24

В Пятихатки из центра будет ходить новейший троллейбус на автономном ходу

24 июня решением сессии Харьковского городского совета выделен транш в 93,7 млн. грн. на приобретение партии в 50 особенных троллейбусов.



://city.kharkov.ua/

Харьковский горсовет на очередной сессии дал средства КП "Салтовское трамвайное депо" на покупку до 50 троллейбусов с автономным ходом на условиях финансового лизинга. лизинг заключен на срок до 5 лет с момента первой оплаты.

Деньги на возмещение стоимости троллейбусов должны быть предусмотрены при формировании бюджета Харькова на 2020-2024 годы.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес ранее сообщал, что покупка таких троллейбусов позволит соединить отдаленные районы с центральной частью города без строительства контактной сети. «Это все было просчитано с точки зрения выгоды, и мы должны использовать возможности новой современной техники, которая появилась на рынке» - подчеркнул городской голова.

"Эти машины проезжают 20 километров на запасном ходу и именно они позволят нам соединить Северную Салтовку-5, Жихарь, Горизонт и Пятихатки с центральной частью города без строительства контактной сети. Как это работает? Троллейбус идет по сети, потом опускает "рога" и заезжает в район в режиме автобуса", - говорится в комментариях мэра к проекту.