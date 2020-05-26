26.05.2020 11:09

Як у Новобаварському районі ремонтують внутрішньоквартальні дороги (ВІДЕО)

Ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів проводять комунальники у дворах п'яти житлових будинків по пр. Новобаварському.



//izvestia.kharkov.ua

Роботи ведуться за адресами: пр. Новобаварський, 111, 113, 115, 117 та 117-а, повідомила заступник голови Адміністрації Новобаварського району з питань житлово-комунального господарства Ганна Беловіцька.

За її словами, мешканці будинків спочатку написали звернення в мерію з проханням відремонтувати асфальтове покриття на прибудинкових територіях, після чого звернулися на прийомі до Харківського міського голови Геннадія Кернеса, і робота почалася.



«За цими адресами вже поклали щебеневе покриття і замінили бордюрний камінь. Для зручності жителів облаштовані паркувальні місця. Зараз проводиться асфальтування проїжджої частини. Всього в ході ремонту буде відновлено близько 3,5 тис. кв. м асфальтового покриття, включаючи проїжджу частину і тротуари», - повідомила Ганна Беловіцька.



Вона додала, що сезон ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів у Новобаварському районі тільки в розпалі - щотижня комунальники оновлюють дорожнє покриття за однією або кількома адресами.



Всього в районі планується капітально відремонтувати внутрішньоквартальні дороги за 25 адресами. Зараз роботи тривають також по вул. Конєва, 13, 17/46, вул. Китаенка, 4-6, Григорівському шосе, 47 та вул. Петра Свинаренка, 3, 5. Роботи на об'єктах будуть завершені згідно з графіком.