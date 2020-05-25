25.05.2020 10:01

Дорожні служби ремонтують вулицю Академіка Вальтера

Понад 100 тис. кв. м доріг оновили в Харкові за півтора місяця, з початку сезону будівельних робіт.



://city.kharkov.ua

Зокрема, нове покриття поклали на таких вулицях: Велика Гончарівська, Володарського, Залютинська, Холодногірська, Мохначанська, Деповська, Валдайська, Редіна, Чугуївська, Рибалко, Лосівська та Лісопаркова. Також ремонт виконали по Карпівському узвозі і на дорозі у напрямку Сум. Всього було укладено 105 тис. кв. м нового асфальтобетону.



Зараз роботи виконують на вул. Академіка Вальтера у Київському районі. Як повідомив інженер КП «Шляхрембуд» Олексій Задорожний, раніше дорогу оновили на ділянці від вул. Академіка Синельникова до вул. Академіка Волкова. Зараз роботи виконують на ділянці від вул. Академічної до вул. Академіка Волкова і від вул. Академіка Синельникова в бік гуртожитку. Дорожні робітники зрізали верхній шар старого асфальту, на якому утворилися тріщини, і постелили нове покриття. Протяжність ділянок становить близько 400 м, а загальна площа - близько 3,5 тис. кв. м.



Також, за словами Олексія Задорожного, планується виконати ремонт на вул. Академіка Проскури, де оновлять близько 9 тис. кв. м дороги, вул. Достоєвського (близько 8 тис. кв. М), вул. Аерофлотській (10,5 тис. кв. м), бул. Богдана Хмельницького (близько 12 тис. кв. м), вул. Броненосця «Потьомкін» (5 тис. кв. м), вул. Краснодарській (близько 6,5 тис. кв. м) і вул. Матросова (близько 6 тис. кв. м). Перед виконанням робіт водіїв і пешехдов заздалегідь сповістять про можливі зміни в русі транспорту.