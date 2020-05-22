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22.05.2020  17:50   

Міський транспорт з наступного тижня працюватиме в штатному режимі

Шлях руху та режим роботи усього міського пасажирського транспорту (метрополітен, тролейбус, трамвай, автобус) буде відновлено у штатному режимі з 25 травня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, рух буде відновлено у відповідності до умов укладених договорів, затверджених паспортів маршрутів, існуючих ліній метрополітену та розкладів руху.
 
Транспорт відновлює роботу відповідно до Протоколу №14 від 22 травня позачергового засідання Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів». 
 
У метрополітені повинен бути забезпечений контроль за використанням пасажирами і працівниками засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок, в т.ч. виготовлених самостійно). Також має бути забезпечено відстань між пасажирами біля терміналів з продажу і поповнення проїзних документів, а також відвідувачами, які очікують дозволу на вхід у вестибюль і на платформи станцій, відповідно до встановлених санітарних норм.
 
Також з сьогоднішнього дня, 22 травня, поновлені регулярні пасажирські перевезення міським наземним пасажирськім транспортом (тролейбус, трамвай, автобус) у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеною в реєстраційних документах на цей транспорт. У наземному пасажирському транспорті теж повинні дотримуватися використання масок або респіраторів, а також відстані між пасажирами в прикасових і касових зонах.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  транспорт, возобновление работы, харьков, штатный режим, карантин, коронавирус
 
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