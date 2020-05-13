13.05.2020 08:51

Пригородные ж/д перевозки заработают в два этапа: сначала начнут ходить в часы пик

Первый этап предполагает работу сотен электричек, несмотря на убыточность пригородного сообщения для монополиста.



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В "Укрзализныце" представили план возобновления работы пригородного железнодорожного сообщения, который предполагает два этапа и будет исполнен после решения правительства об отмене либо послаблениях карантинных ограничений. Детали плана озвучил исполняющий обязанности главы правления акционерного общества Иван Юрик.

В случае отмены ограничений в компании готовы оперативно осуществить назначение поездов и оповестить об этом население, утверждают в "УЗ". Согласно плану, на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов, которые будут обеспечивать подвоз граждан к местам работы в часы пик. На втором планируется назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение, сообщает пресс-служба компании.

С возобновлением работы пригородных поездов "УЗ" снова начнет нести траты из-за убыточности пригородных перевозок. После возвращения 745 поездов на первом этапе убытки составят 279,5 млн грн ежемесячно. На втором этапе 571 поезд добавит компании еще 224,5 млн грн убытков.

"Компания понимает сложную ситуацию в экономике страны и будет добросовестно выполнять функции социального перевозчика. Однако мы также обращаем внимание на необходимость решения вопроса компенсаций за перевозку льготников и источников финансирования развития пригородного движения. К примеру, в странах ЕС действует модель, согласно которой участие в финансировании пригородного и регионального железнодорожного сообщения берут местные самоуправления, ведь этот сегмент во всех странах является именно социальным", – решил напомнить о проблеме Иван Юрик.