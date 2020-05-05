Главная Новости Дороги и транспорт Трамваи №№ 5,8,27 изменят маршруты на время реконструкции
05.05.2020  09:05   

Трамваи №№ 5,8,27 изменят маршруты на время реконструкции

Движение трамваев по ул. Гольдберговской и ул. Молочной, на участке от ул. Рыбасовской до пр. Московского, и по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии, запрещается с 23.00 6 мая 2020 и до завершения работ.


//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова– ул. Плехановская – станция метро «Завод им. Малышева» – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии;

№ 8: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – станция метро «Завод им. Малышева» – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – РК «ул. Одесская»;
в обратном направлении:
РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – РК «602 м/р»;

№ 27: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовская – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – РК «Новожаново».

Напомним, в этом году в городе планируют реконструировать трамвайные переезды на пересечении ул. Молочной и ул. Плехановской, а также на Балашовском мосту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.04 Дороги и транспорт У Харкові реконструюють кілька трамвайних переїздів 16.04 Дороги и Транспорт Маски для водителей и пассажиров. Что изменилось в работе общественного транспорта во время эпидемии коронавируса в Харькове (ФОТО)   18.03 Дороги и транспорт У Харкові тимчасово скасовується трамвайний маршрут №23
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 