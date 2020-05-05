Трамваи №№ 5,8,27 изменят маршруты на время реконструкции

Движение трамваев по ул. Гольдберговской и ул. Молочной, на участке от ул. Рыбасовской до пр. Московского, и по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии, запрещается с 23.00 6 мая 2020 и до завершения работ.
По информации Департамента инфраструктуры, движение трамваев будет организовано следующим образом:
№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова– ул. Плехановская – станция метро «Завод им. Малышева» – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии;
№ 8: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – станция метро «Завод им. Малышева» – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – РК «ул. Одесская»;
в обратном направлении:
РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – РК «602 м/р»;
№ 27: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовская – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – РК «Новожаново».
Напомним, в этом году в городе планируют реконструировать трамвайные переезды на пересечении ул. Молочной и ул. Плехановской, а также на Балашовском мосту.
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