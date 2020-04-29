29.04.2020 15:15

У Харкові реконструюють кілька трамвайних переїздів

У Харкові продовжиться реконструкція трамвайних переїздів.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 29 квітня, журналістам повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.



За його словами, цього року в місті планують реконструювати трамвайні переїзди на перетині вул. Молочної та вул. Плеханівської, а також на Балашовському мосту.



Віце-мер зазначив, що міська влада дуже хоче почати глобальне оновлення трамвайної системи, в тому числі почати закуповувати нові трамваї, як тільки з'явиться така можливість. За його словами, один простий одиночний трамвай з низькою підлогою коштує близько 1 млн євро.



«Ми б дуже хотіли системно вирішити це питання, але самому місту зробити це дуже важко. Раніше завжди були спільні з державою програми фінансування - «50 на 50» і подібні. Сьогодні таких не існує, але, звичайно, дуже хочеться оновити трамвайний парк. Давайте закінчимо з тролейбусами, почнемо будувати метро, ​​будемо розуміти, що у нас може бути у наступному році, і, можливо, тоді почнемо розробляти відповідну програму», - розповів Євгеній Водовозов.