29.04.2020 13:04

У місті відремонтують дороги в понад 300 дворах

Внутрішньоквартальні дороги в понад 300 дворах планують відремонтувати в Харкові в 2020 році.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомив журналістам заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.



За його словами, з кожним роком ці показники зростають. Адреси визначають районні адміністрації, які знають проблемні ділянки. Також роботи виконують за зверненнями городян.



«З кожним роком нарощуємо обсяг ремонту внутрішньоквартальних доріг. Торік було виконано капітальний ремонт доріг приблизно в 300 дворах, в цьому році - в 330-350. Ми підходимо до ремонту грунтовно, намагаємося в цих же дворах міняти інженерні мережі. Потрібно зробити так, щоб все добре працювало», - підкреслив Євгеній Водовозов. При цьому він зазначив, що в місті стежать за якістю виконання ремонту.



За словами віце-мера, якщо щорічно ремонтувати дороги в 300-400 дворах, то, щоб привести все внутрішньоквартальні дороги в нормальний стан, потрібно ще близько п'яти-семи років. «На жаль, ми не можемо зробити все і відразу. Щороку намагаємося план поставити вище. Вимоги у нас серйозні», - підкреслив Євгеній Водовозов.