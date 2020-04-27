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27.04.2020  14:40   

На вулиці Аерофлотській обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Аерофлотській, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Ромашкіна, буде обмежено щодня з 9:00 до 17:00 з 27 квітня до 27 травня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вул. Аерофлотській.

На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою, а також буде забезпечений пропуск міського електро- та автотранспорту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, улица, харьков, движение, маршрут
 
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