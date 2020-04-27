На вулиці Аерофлотській обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Аерофлотській, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Ромашкіна, буде обмежено щодня з 9:00 до 17:00 з 27 квітня до 27 травня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вул. Аерофлотській.
На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою, а також буде забезпечений пропуск міського електро- та автотранспорту.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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