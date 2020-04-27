27.04.2020 14:40

На вулиці Аерофлотській обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Аерофлотській, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Ромашкіна, буде обмежено щодня з 9:00 до 17:00 з 27 квітня до 27 травня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини по вул. Аерофлотській.



На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою, а також буде забезпечений пропуск міського електро- та автотранспорту.