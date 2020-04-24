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24.04.2020  14:24   

Рада одобрила устранение штрафных баллов за правонарушения в сфере дорожного движения

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов.


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Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия акта является устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечение привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Источник:   УНН
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, баллы, нарушения, закон
 
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