24.04.2020 14:24

Рада одобрила устранение штрафных баллов за правонарушения в сфере дорожного движения

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов.



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Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия акта является устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечение привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.