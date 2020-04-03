03.04.2020 12:22

Заместитель мэра Харькова Водовозов: убытки транспортников из-за карантина достигают десятков миллионов

С момента введения в Харькове карантина и изменения схемы движения общественного транспорта пассажиропоток уменьшился практически в 10 раз, но стоимость повышать не будут.



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Информацию журналистам Общественного подтвердил заместитель мэра Евгений Водовозов. На вопрос, о какой сумме убытков говорится, ответил:

"Полностью еще не подсчитали, но речь идет о десятках миллионов".

По его словам, 2 апреля город перевез почти 192,5 тысячи пассажиров. В карантин всем общественным транспортом города в день пользовались до 2 млн человек:

"Раньше 700 000 перевозило метро, ​​столько же электротранспорт и, плюс минус, автобусы", - рассказал Водовозов.

На вопрос не придется ли увеличивать стоимость проезда после карантина, чтобы возместить нанесенный ущерб чиновник заметил, что "это повышение незаконно".

В метро сейчас работает обслуживающего персонал, выполняют плановые работы, чтобы поддерживать метро в рабочем состоянии:

"Чтобы в случае необходимости быстро его запустить", - сказал журналистам Водовозов.