Заместитель мэра Харькова Водовозов: убытки транспортников из-за карантина достигают десятков миллионов

С момента введения в Харькове карантина и изменения схемы движения общественного транспорта пассажиропоток уменьшился практически в 10 раз, но стоимость повышать не будут.
Информацию журналистам Общественного подтвердил заместитель мэра Евгений Водовозов. На вопрос, о какой сумме убытков говорится, ответил:
"Полностью еще не подсчитали, но речь идет о десятках миллионов".
По его словам, 2 апреля город перевез почти 192,5 тысячи пассажиров. В карантин всем общественным транспортом города в день пользовались до 2 млн человек:
"Раньше 700 000 перевозило метро, столько же электротранспорт и, плюс минус, автобусы", - рассказал Водовозов.
На вопрос не придется ли увеличивать стоимость проезда после карантина, чтобы возместить нанесенный ущерб чиновник заметил, что "это повышение незаконно".
В метро сейчас работает обслуживающего персонал, выполняют плановые работы, чтобы поддерживать метро в рабочем состоянии:
"Чтобы в случае необходимости быстро его запустить", - сказал журналистам Водовозов.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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