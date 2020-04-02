02.04.2020 14:06

У Харкові введено безготівкову оплату паркування

Плата за паркування відсьогодні, 2 квітня, приймається онлайн.



// city.kharkov.ua

Як повідомив у прес-центрі Харківської міської ради заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, торік міський голова Геннадій Кернес підписав розпорядження про цифрову трансформацію міста, і поступово сервіси повинні перейти в онлайн для зручності городян, а також ефективного управління департаментами та комунальними підприємствами.

«Сьогодні ми покажемо, як ці дві цілі досягаються. Представляємо поліпшення надання сервісу в сфері паркування. Це запит харків'ян, які вже давно не хочуть чекати паркувальників, щоб оплатити парковку, витрачати час на пошук потрібних банкнот. Починається нова історія в сфері паркування нашого міста», - зазначив Олег Дробот.



Директор КП «Харківпарксервіс» Дмитро Мандриков повідомив, що відтепер городяни не побачать паркувальників у зеленій формі. Оплатити паркування можна кількома зручними способами: через новий мобільний додаток «Е-паркування», яке вже можна скачати в маркетах; «Приват24» в розділі «Транспорт/Авто»; за допомогою смс-паркінгу - для водіїв, у яких немає смартфона. Також можна придбати паркувальний талон. Здійснити оплату потрібно протягом 10 хвилин, інакше буде виписаний штраф.



Як повідомив Дмитро Мандриков, вартість паркування з 2012 року становить 5 грн/год. Харків'яни, які постійно користуються муніципальними парковками, можуть придбати 30-денний абонемент (карти продаються у тютюнових кіосках, розташованих біля парковок). Вартість місячного паркування - 600 грн. Карта купується одноразово, але кожні 30 днів її потрібно продовжувати (інформація і контакти вказані на карті). Водіїв просять розміщувати абонементи на лобовому склі.



Також директор підприємства повідомив, що на всіх парковках встановлені інформаційні щити з інструкцією з кожного виду оплати, з номером і графіком роботи пункту. У неробочий час парковок послугу можна не оплачувати. Люди з обмеженими можливостями мають право паркуватися безкоштовно.