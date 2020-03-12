У п'ятницю тролейбуси №7 і 46 тимчасово не курсуватимуть

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 12 марта День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 марта С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.