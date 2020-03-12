Главная Новости Дороги и транспорт У п'ятницю тролейбуси №7 і 46 тимчасово не курсуватимуть
12.03.2020  19:51   

У п'ятницю тролейбуси №7 і 46 тимчасово не курсуватимуть

Рух тролейбусів на ХТЗ буде заборонений з 10:00 до 15:00 13 березня.


//facebook.com/kharkovgovernment
Рух тролейбусів по пр. Московському і бул. Сергія Грицевця, на ділянці від вул. Роганської до мікрорайону «Горизонт», вул. Плитковій, вул. Шариковій, на ділянці від пр. Московського до розворотного кола «Східне», буде заборонений з 10:00 до 15:00 13 березня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
 
У зв'язку з цим, тролейбуси №7 і 46 не ходитимуть.
Тэги:  движение, запрет, харьков, троллейбус, хтз
 
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