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10.03.2020  13:55   

Обвал цен на нефть: АМКУ обратился к операторам харьковских АЗС

Комитет будет внимательно изучать динамику цен на рынке


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Антимонопольный комитет Украины ожидает снижения цен на бензин и дизельное топливо на фоне вчерашнего 30%-ного обвала стоимости нефти, который стал сильнейшим с 1991 года, сообщает 10 марта пресс-служба АМКУ.

В ведомстве отметили, что ожидать такого же стремительного падения цен на АЗС не приходится, так как между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев, в числе которых переработка и транспортировка.

"Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место… Поэтому Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами", – сказано в сообщении.

В АМКУ добавили, что цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение, и уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

Цены на АЗС в Харькове и области

Источник:   Минфин
 Тэги:  заправка, харьков, контроль цены
 
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