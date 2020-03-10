10.03.2020 13:55

Обвал цен на нефть: АМКУ обратился к операторам харьковских АЗС

Комитет будет внимательно изучать динамику цен на рынке



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Антимонопольный комитет Украины ожидает снижения цен на бензин и дизельное топливо на фоне вчерашнего 30%-ного обвала стоимости нефти, который стал сильнейшим с 1991 года, сообщает 10 марта пресс-служба АМКУ.

В ведомстве отметили, что ожидать такого же стремительного падения цен на АЗС не приходится, так как между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев, в числе которых переработка и транспортировка.

"Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место… Поэтому Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами", – сказано в сообщении.

В АМКУ добавили, что цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение, и уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

Цены на АЗС в Харькове и области