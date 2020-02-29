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29.02.2020  11:01   

Подошло к концу двухлетнее перекрытие движения на улице Культуры

Ограничение движения было вызвано необходимостью проведения компанией «Жилстрой-2» работ по строительству жилого дома по ул. Культуры, 4


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С 1 марта 2018 по 1 марта 2020 запрещено движение транспортных средств по ул. Культуры на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, и оргвнизованобъезд закрытого участка по прилегающим улицам Маяковского и Данилевского.

 

Источник:   1562
 Тэги:  транспорт, движение, харьков, ограничение
 
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