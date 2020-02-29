Подошло к концу двухлетнее перекрытие движения на улице Культуры

Ограничение движения было вызвано необходимостью проведения компанией «Жилстрой-2» работ по строительству жилого дома по ул. Культуры, 4
С 1 марта 2018 по 1 марта 2020 запрещено движение транспортных средств по ул. Культуры на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, и оргвнизованобъезд закрытого участка по прилегающим улицам Маяковского и Данилевского.
Сегодня звезды склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
Древние римляне впервые отметили этот день в 45 году до нашей эры.
влажность:
давление:
ветер: