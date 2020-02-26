Главная Новости Дороги и транспорт У частині вулиці Шевельова завтра заборонять рух транспорту
26.02.2020  17:20   

У частині вулиці Шевельова завтра заборонять рух транспорту

Рух транспорту по вул. Шевельова, на ділянці від вул. Новгородської до вул. Мінської, буде заборонено з 9:00 до 15:00 27 лютого.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами з кронування дерев в районі будинків №72 та 74 по вул. Шевельова.

На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Новгородською, Коломенською та Мінською.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение, транспорт, харьков, улица
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
25.02 Дороги и транспорт У середу вранці на частині площі Павлівської буде заборонене паркування 14.12 Дороги и транспорт В Харькове ночью ограничат движение транспорта на оживленном перекрестке 13.12 Дороги и транспорт На проспекте Гагарина на выходных ограничивается движение
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 