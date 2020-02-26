26.02.2020 17:20

У частині вулиці Шевельова завтра заборонять рух транспорту

Рух транспорту по вул. Шевельова, на ділянці від вул. Новгородської до вул. Мінської, буде заборонено з 9:00 до 15:00 27 лютого.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами з кронування дерев в районі будинків №72 та 74 по вул. Шевельова.



На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Новгородською, Коломенською та Мінською.