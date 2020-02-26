У частині вулиці Шевельова завтра заборонять рух транспорту

Рух транспорту по вул. Шевельова, на ділянці від вул. Новгородської до вул. Мінської, буде заборонено з 9:00 до 15:00 27 лютого.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами з кронування дерев в районі будинків №72 та 74 по вул. Шевельова.
На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Новгородською, Коломенською та Мінською.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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