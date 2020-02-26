26.02.2020 16:19

Транспортний парк Харкова оновлять на 150 тролейбусів

Понад 150 нових тролейбусів планується придбати для харківських депо у найближчі роки.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 26 лютого, заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов, 57 односекційних тролейбусів закупили за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, 43 з них вже отримані. Ще приблизно 48 тролейбусів, в тому числі двосекційних, придбають за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку. Крім того, на умовах фінансового лізингу місто придбає 50 тролейбусів з автономним ходом.

«Загалом матимемо близько 150 одиниць рухомого складу. Це заміна 75-80% тролейбусного парку», - повідомив віце-мер.

За його словами, поставки тролейбусів очікуються в цьому і наступному роках.

Також віце-мер зазначив, що в місті планується ввести низку нових маршрутів. Наприклад, коли надійдуть електробуси (тролейбуси з автономним ходом), їх пустять на маршрут від вул. Барабашова до вул. Дружби Народів.

«Наприклад, жителям вул. Валентинівської щоб дістатися до метро «Героїв Праці», потрібно доїхати до вул. Барабашова, а потім йти пішки. А цей тролейбус доїде до вул. Барабашова, виїде на вул. Героїв Праці, доїде до станції метро «Героїв Праці» і далі поїде до вул. Дружби Народів. І таких нововведень у нас досить, щоб ми максимально оновили електротранспорт міста. Відгуки від жителів міста після відкриття нового тролейбусного маршруту показали, що ми рухаємося в правильному напрямку», - зазначив Євген Водовозов.

У Департаменті інфраструктури уточнили, що, попередньо, новий маршрут на Салтівці курсуватиме так: від розворотного кола «вул. Барабашова» - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - вул. Леся Сердюка - вул. Дружби Народів.

Нагадаємо, що сьогодні на сесії Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що придбання тролейбусів з автономним ходом дозволить відкрити у Харкові низку нових маршрутів у віддалені райони міста.