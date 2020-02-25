25.02.2020 17:02

Рух по вулиці Челюскінців буде тимчасово заборонено

Рух транспорту по вул. Челюскінців, на ділянці від вул. Дем’яна Бідного до вул. Наумівської, буде заборонено з 26 лютого до 6 березня.



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Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на газопроводі у районі будинку №65 по вул. Челюскінців.

Об’їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями: Дем’яна Бідного, Шолом-Алейхема, Наумівською.