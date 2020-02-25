Рух по вулиці Челюскінців буде тимчасово заборонено

Рух транспорту по вул. Челюскінців, на ділянці від вул. Дем’яна Бідного до вул. Наумівської, буде заборонено з 26 лютого до 6 березня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на газопроводі у районі будинку №65 по вул. Челюскінців.
Об’їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями: Дем’яна Бідного, Шолом-Алейхема, Наумівською.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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