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20.02.2020  18:54   

У п'ятницю трамвай №27 і тролейбус №24, можливо, змінять маршрути, а трамваї №16 і 16А - не ходитимуть

Рух трамваїв буде заборонений з 8:30 21 лютого до завершення робіт у випадку потреби.


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, і рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від пр. Льва Ландау до розворотного кола «Станція метро «Академіка Барабашова», буде заборонений з 8:30 21 лютого до завершення робіт у випадку потреби.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з демонтажем спеціальних конструкцій згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2020 №33 «Про демонтаж спеціальних конструкцій».
 
У зв'язку з цим, рух пасажирського транспорту може змінитися наступним чином:
 
тролейбус №24: 602 м/р - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Московський - ст. м. «Турбоатом»;
 
трамвай №27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. «Захисників України» - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. м. «Київська») - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;
 
трамваї №16 і 16А - не ходять.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, трамваи, троллейбус
 
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