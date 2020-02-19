Завтра салтовские троллейбусы изменят маршрут

Троллейбусы по маршрутам №№ 31, 35 временно изменят направление движения, по маршруту № 42 – не будут курсировать.
По информации Департамента инфраструктуры, 20 февраля с 9:30 до 14:30 запрещается движение троллейбусов по улицы Гвардейцев-Широнинцев на участке от РК «Северная Салтовка» до улицы Валентиновской.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№ 31: Станция метро «Турбоатом» – ул. Льва Ландау – ул. Юбилейный – РК «602 м/р»;
№ 35: РК «ул. Одесская» – ул. Героев Сталинграда – ул. Льва Ландау – ул. Юбилейный – РК «602 м/р»;
№ 42: не ходят.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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