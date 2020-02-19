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19.02.2020  09:37   

Завтра салтовские троллейбусы изменят маршрут

Троллейбусы по маршрутам №№ 31, 35 временно изменят направление движения, по маршруту № 42 – не будут курсировать.


//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, 20 февраля с 9:30 до 14:30 запрещается движение троллейбусов по улицы Гвардейцев-Широнинцев на участке от РК «Северная Салтовка» до улицы Валентиновской.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№ 31: Станция метро «Турбоатом» – ул. Льва Ландау – ул. Юбилейный – РК «602 м/р»;

№ 35: РК «ул. Одесская» – ул. Героев Сталинграда – ул. Льва Ландау – ул. Юбилейный – РК «602 м/р»;

№ 42: не ходят.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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