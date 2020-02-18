18.02.2020 12:52

В Харькове прошла гонка ветеранов автоспорта, для которой специально «гонялись» за погодой (ВИДЕО)

Все участники соревновались на двух одинаковых автомобилях - победителя определяли по суммарному времени двух заездов.



ФОТО: v-news

Рокот моторов и встречи тех, кто не виделся десятилетиями. В Харькове прошла гонка ветеранов автоспорта.

Из разных уголков Украины они съехались в Харьков. Ветераны автоспорта встретились чтобы посоревноваться в заездах, и до этого у них была возможность пообщаться и вспомнить молодость. Многие из них в последний раз виделись 5, 10, а то и 15 лет назад, поэтому тем для дружеских бесед было достаточно.

Соревнования хотели провести еще в январе и не позволяла погода. Организаторы ожидали снег и лед.

Николай Чмых, организатор гонки ветеранов автоспорта

Мы гонялись, гонялись за этой погодой, все откладывалы. Мы 3 раза перекладывалы дату проведения соревнований, все надеялись, что будет лучше и выиграли просто джекпот - растаяло все, но нас можно застать врасплох только на некоторое время.

На такой случай в автогонщиков был план «Б» и уже на следующий день участники соревнований собрались на спортивном поле «Автоград». Эмоции автогонщиков в этот день не заметить было сложно.

Александр Салюк, заслуженный мастер спорта Украины

Как эти ощущения можно передать, если не виделись больше 10 и 15 лет. Виделись в молодости, а встретились сейчас. Это радость такая, что нельзя передать просто. Ну, конечно, чуть-чуть погазуйте, но планов никто не ставит серьезных обогнать кого-то, просто чуть-чуть погазуйте в удовольствие и все.

Главных критериев для участия в гонке было два - чемпионство Украины в одной из дисциплин автоспорта и возраст 60+. Самому младшему участнику соревнований - 62 года, а вот самому старшему - 83. Анатолий Кулинич раз садился за руль гоночной машины более 30 лет назад. Предложение принять участие в соревнованиях ветеранов принял с удовольствием.

Анатолий Кулинич, многократный чемпион СССР по шоссейно-кольцевым автогонкам