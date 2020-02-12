Трамваї №23 і 26 тимчасово змінять маршрути руху

Рух трамваїв по пр. Тракторобудівників та пр. Московському, на ділянці від Салтівського шосе до розворотного кола «Південно-Східне», буде заборонений з 9:30 до 14:30 13 та 14 лютого.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
На цей період рух трамваїв буде організований наступним чином:
№23: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р;
№26: парк ім. Горького – вул. Весніна – вул. Матюшенка – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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