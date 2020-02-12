Главная Новости Дороги и транспорт Трамваї №23 і 26 тимчасово змінять маршрути руху
12.02.2020  15:39   

Трамваї №23 і 26 тимчасово змінять маршрути руху

Рух трамваїв по пр. Тракторобудівників та пр. Московському, на ділянці від Салтівського шосе до розворотного кола «Південно-Східне», буде заборонений з 9:30 до 14:30 13 та 14 лютого.


//gortransport.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.

На цей період рух трамваїв буде організований наступним чином:

№23: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р;

№26: парк ім. Горького – вул. Весніна – вул. Матюшенка – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р.

Источник:   ХМР
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
01.02 Дороги и транспорт Трамваї №23 і 26 тимчасово змінять маршрут руху 16.12 Дороги и транспорт Во вторник на два часа 3-й трамвай изменит маршрут 16.12 Дороги и транспорт Трамваи №16, 16А, 23 и 26 курсируют по измененному маршруту (Обновлено)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 