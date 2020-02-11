Главная Новости Дороги и транспорт На ХТЗ встановлять нові світлофори та зупинкові павільйони
11.02.2020  13:21   

На ХТЗ встановлять нові світлофори та зупинкові павільйони

Нові зупинкові павільйони планують встановити в 2020 році за 12 адресами в Індустріальному районі.


://city.kharkov.ua/

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, відповідне рішення було ухвалено за підсумками особистих прийомів Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Крім того, за дорученням мера цього року в Індустріальному районі планується встановити чотири світлофорних об'єкти: на перетині вул. Біблика і вул. Генерала Момота (біля школи №80), вул. Біблика та пр. Індустріального, вул. Роганській та вул. Луї Пастера (біля Міської поліклініки №9), а також по вул. Роганській, 89.

Зазначимо, що в 2019 році після звернень мешканців району до Геннадія Кернеса були встановлені 12 нових павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту. Біля шкіл №80 і 155 встановлені додаткові попереджувальні дорожні знаки - «Пішохідний перехід», «Діти», «Обмеження максимальної швидкості 40 км/год», «Увага! Діти йдуть до школи».

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, харьков, дорога, остановка
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
08.02 Дороги и транспорт Харківські перевізники готові перейти на «Е-ticket» 08.02 Дороги и транспорт Пільговики перейдуть на «Е-ticket» у квітні 07.02 Дороги и транспорт У Харкові планують оновити 80% тролейбусів
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 