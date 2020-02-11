11.02.2020 13:21

На ХТЗ встановлять нові світлофори та зупинкові павільйони

Нові зупинкові павільйони планують встановити в 2020 році за 12 адресами в Індустріальному районі.



://city.kharkov.ua/

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, відповідне рішення було ухвалено за підсумками особистих прийомів Харківського міського голови Геннадія Кернеса.



Крім того, за дорученням мера цього року в Індустріальному районі планується встановити чотири світлофорних об'єкти: на перетині вул. Біблика і вул. Генерала Момота (біля школи №80), вул. Біблика та пр. Індустріального, вул. Роганській та вул. Луї Пастера (біля Міської поліклініки №9), а також по вул. Роганській, 89.



Зазначимо, що в 2019 році після звернень мешканців району до Геннадія Кернеса були встановлені 12 нових павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту. Біля шкіл №80 і 155 встановлені додаткові попереджувальні дорожні знаки - «Пішохідний перехід», «Діти», «Обмеження максимальної швидкості 40 км/год», «Увага! Діти йдуть до школи».