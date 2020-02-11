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11.02.2020  10:02   

На магістралях міста працює понад 140 снігоприбиральних машин

145 одиниць снігоприбиральної техніки сьогодні, 11 лютого, прибирають сніг на вулицях Харкова.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в КСП «Шляхрембуд», вночі в місті працювали 62 снігоприбиральні машини. За минулу добу на дороги висипали 428 т солі та понад 415 куб. м піщано-сольової суміші.

За інформацією Департаменту комунального господарства, в парках і скверах сніг прибирають 28 одиниць спецтехніки, у тому числі 14 спецавтомобілів «Авант» із щітками, 9 тракторів, 2 машини «Бухер» та ін. У вивезенні снігу задіяно 8 одиниць спецтехніки: навантажувач, 3 автомобілі «Фотон», 3 трактори та спецавтомобіль «JCB». Зокрема, в саду Шевченка і центрі міста працює близько 10 одиниць снігоприбиральної техніки.

У Департаменті житлового господарства повідомили, що у дворах житлових будинків сніг прибирають 1658 двірників, у роботі задіяно 65 одиниць спецтехніки і 96 засобів малої механізації.

Источник:   ХМР
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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