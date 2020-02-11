11.02.2020 09:34

По Харькову пройдутся два циклона: как дорожники справляются с ситуацией

По сосоянию на 7:00 проезд по дорогам общего пользования государственного значения Харьковской области обеспечен.



// САД

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, 10 февраля, около 22:00 часов вечера со стороны Полтавской области начались осадки в виде слабого снега. По состоянию на 5:00 11 февраля по области наблюдается снег с сильным порывистым ветром. Утром и днем ​​порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью -2...-5 °С, днем -2...+2°С. На дорогах местами гололедица.



В течение ночи, в связи с сильным ветром, откладывались снежные переметы на автомобильных дорогах. Снегоуборочная техника работала во всех райавтодоров и ДРП. Особое внимание было направлено на маршруты с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасные участки (спуски, подъемы) на автомобильных дорогах государственного значения.



Сейчас на государственных дорогах области работает 115 единиц спецтехники, задействовано 160 рабочих. Работа направлена ​​на очистку проезжей части, ликвидации снежных заносов и гололеда на дорогах. Ночью на обработку покрытия использовано 314м3 песчано-соляной смеси и 105т технической соли.



Работниками дорожных предприятий круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах, как патрульным обследованием так и с помощью камер наблюдения. Определены наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств на которых дополнительно дежурит дорожная техника способна для буксировки.



По прогнозу синоптиков, циклон выйдет из области около 23:00. А уже 12 февраля, около 03:00 часов ночи зайдет новый циклон.

Служба автомобильных дорог обращается к участникам дорожного движения с просьбой не мешать работе снегоуборочной техники и быть бдительными и внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.