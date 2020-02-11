По Харькову пройдутся два циклона: как дорожники справляются с ситуацией

По сосоянию на 7:00 проезд по дорогам общего пользования государственного значения Харьковской области обеспечен.
Как сообщили в Службе автомобильных дорог, 10 февраля, около 22:00 часов вечера со стороны Полтавской области начались осадки в виде слабого снега. По состоянию на 5:00 11 февраля по области наблюдается снег с сильным порывистым ветром. Утром и днем порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью -2...-5 °С, днем -2...+2°С. На дорогах местами гололедица.
В течение ночи, в связи с сильным ветром, откладывались снежные переметы на автомобильных дорогах. Снегоуборочная техника работала во всех райавтодоров и ДРП. Особое внимание было направлено на маршруты с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасные участки (спуски, подъемы) на автомобильных дорогах государственного значения.
Сейчас на государственных дорогах области работает 115 единиц спецтехники, задействовано 160 рабочих. Работа направлена на очистку проезжей части, ликвидации снежных заносов и гололеда на дорогах. Ночью на обработку покрытия использовано 314м3 песчано-соляной смеси и 105т технической соли.
Работниками дорожных предприятий круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах, как патрульным обследованием так и с помощью камер наблюдения. Определены наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств на которых дополнительно дежурит дорожная техника способна для буксировки.
По прогнозу синоптиков, циклон выйдет из области около 23:00. А уже 12 февраля, около 03:00 часов ночи зайдет новый циклон.
Служба автомобильных дорог обращается к участникам дорожного движения с просьбой не мешать работе снегоуборочной техники и быть бдительными и внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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