07.02.2020 11:10

Дороги Харкова прибирають понад півсотні снігоприбиральних машин

52 одиниці спецтехніки сьогодні, 7 лютого, прибирають сніг на вулицях Харкова.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в КСП «Шляхрембуд», вночі в місті працювали 64 снігоприбиральні машини. За минулу добу на дороги висипали 345 т солі і більше 563 куб. м піщано-сольової суміші.

За даними Департаменту комунального господарства, в парках і скверах працюють 13 спецавтомобілів «Авант» зі щітками, 11 тракторів, 2 машини «Бухер». У вивезенні снігу задіяно 9 одиниць спецтехніки: навантажувач, 3 автомобілі «Фотон», 3 трактори, спецавтомобілі «Т-156» та «JCB». Прибирання ведеться у всіх районах міста, в тому числі в саду Шевченка і на велодоріжці.



У Департаменті житлового господарства повідомили, що на прибудинкових територіях сніг прибирають 1628 двірників, в роботі задіяна 51 одиниця техніки та 64 одиниці засобів малої механізації.