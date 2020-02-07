Главная Новости Дороги и транспорт Дороги Харкова прибирають понад півсотні снігоприбиральних машин
07.02.2020  11:10   

Дороги Харкова прибирають понад півсотні снігоприбиральних машин

52 одиниці спецтехніки сьогодні, 7 лютого, прибирають сніг на вулицях Харкова.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в КСП «Шляхрембуд», вночі в місті працювали 64 снігоприбиральні машини. За минулу добу на дороги висипали 345 т солі і більше 563 куб. м піщано-сольової суміші.

За даними Департаменту комунального господарства, в парках і скверах працюють 13 спецавтомобілів «Авант» зі щітками, 11 тракторів, 2 машини «Бухер». У вивезенні снігу задіяно 9 одиниць спецтехніки: навантажувач, 3 автомобілі «Фотон», 3 трактори, спецавтомобілі «Т-156» та «JCB». Прибирання ведеться у всіх районах міста, в тому числі в саду Шевченка і на велодоріжці.

У Департаменті житлового господарства повідомили, що на прибудинкових територіях сніг прибирають 1628 двірників, в роботі задіяна 51 одиниця техніки та 64 одиниці засобів малої механізації.

Источник:   ХМР
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
05.02 Дороги и транспорт Дороги Харкова прибирають 134 одиниці спецтехніки 04.12 ЖКХ Коммунальщики убирают снег во дворах жилых домов 04.12 Власть Игорь Терехов: Городские службы справились с первым снегопадом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 