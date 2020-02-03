03.02.2020 09:48

Троллейбусный маршрут на Северную Салтовку временно закроется на профилактику

Движение троллейбусов по маршруту № 47 будет запрещено с 9:30 до 12:30 4 февраля.



//gortransport.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, КП «Горэлектротранссервис» будет проводить регламентно-профилактические работы на тяговой подстанции «ул. Дружбы Народов».

На этот период будет запрещено движение троллейбусов №47 по маршруту: РК «ст. м. «Героев Труда», ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка, ул. Натальи Ужвий, РК «Северная Салтовка».