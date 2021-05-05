Главная Новости Культура и Туризм Харьковчан приглашают на онлайн-концерт выдающегося польского пианиста
05.05.2021  12:27   

Харьковчан приглашают на онлайн-концерт выдающегося польского пианиста

Генеральное консульство Республики Польша в Харькове приглашает горожан на концерт выдающегося польского пианиста Войцеха Валечека, который состоится сегодня, 5 мая, в формате онлайн.

Харьковчан приглашают на онлайн-концерт выдающегося польского пианиста

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, концерт проводится по случаю Национального праздника Конституции 3 Мая, столетия Мартовской конституции, а также Дня Полонии и поляков за границей.

Начало - в 19:00.
 
Посмотреть концерт можно по ссылке.
 
Справка. Войцех Валечек - польский пианист, доктор искусствоведения, профессор Силезского университета в Катовице. На протяжении более двадцати лет он проводит широкую концертную деятельность, исполняя сольные фортепианные концерты, а также симфонические и камерные концерты в 27 европейских странах, а также в Казахстане, Иране, Тунисе, Японии, Бразилии, Канаде, США и др.
Пианист получал призы и стипендии председателя Совета министров, министра культуры и национального наследия, министра науки и высшего образования, руководителей городов Катовице и Гливице, Сеймика Силезского воеводства, ректора Силезского университета и многих других учреждений.
 
Кроме концертирования, Войцех Валечек занимается научно-преподавательской деятельностью в должности профессора Силезского университета в Катовице, а также ведет деятельность по популяризации классической музыки, поскольку является вице-президентом Ассоциации «SIGNUM» в Гливице.
Источник:   ХГС
 Тэги:  онлайн, концерт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.05 Образование Школьники не вернутся к офлайн-обучению до конца года - прогноз Министерства образования 01.04 Общество Госуслуги онлайн: работники админцентров будут учить посетителей 09.01 Спорт В Харькове пройдет спортивный онлайн-марафон (Обновлено)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 