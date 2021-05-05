05.05.2021 12:27

Харьковчан приглашают на онлайн-концерт выдающегося польского пианиста

Генеральное консульство Республики Польша в Харькове приглашает горожан на концерт выдающегося польского пианиста Войцеха Валечека, который состоится сегодня, 5 мая, в формате онлайн.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, концерт проводится по случаю Национального праздника Конституции 3 Мая, столетия Мартовской конституции, а также Дня Полонии и поляков за границей.

Начало - в 19:00.





Посмотреть концерт можно по ссылке.

Справка. Войцех Валечек - польский пианист, доктор искусствоведения, профессор Силезского университета в Катовице. На протяжении более двадцати лет он проводит широкую концертную деятельность, исполняя сольные фортепианные концерты, а также симфонические и камерные концерты в 27 европейских странах, а также в Казахстане, Иране, Тунисе, Японии, Бразилии, Канаде, США и др.

Пианист получал призы и стипендии председателя Совета министров, министра культуры и национального наследия, министра науки и высшего образования, руководителей городов Катовице и Гливице, Сеймика Силезского воеводства, ректора Силезского университета и многих других учреждений.



Кроме концертирования, Войцех Валечек занимается научно-преподавательской деятельностью в должности профессора Силезского университета в Катовице, а также ведет деятельность по популяризации классической музыки, поскольку является вице-президентом Ассоциации «SIGNUM» в Гливице.