Уличные культуры: В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур «Комплит 2021»

Оказаться в плену своих желаний и чувств сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.