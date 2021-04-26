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26.04.2021  17:18   

Уличные культуры: В Харькове пройдет фестиваль райдер-культур «Комплит 2021»

Участники мероприятия целый месяц будут демонстрировать свое мастерство.

Фестиваль райдер-культур «Комплит 2021» пройдет с 1 по 30 июня 2021 года
 
С 08:00 до 20:00
 
Фестиваль проводится в рамках проекта развития уличных культур — Street Culture.
 
Участники будут показывать свое мастерство. Принять участие в фестивале могут как любители, так и профессионалы.
 
В программе мероприятия – соревнования на скейтбордах, велосипедах, роликах, самокатах.
 
 
Источник:   Сайт проекта Street Culture
 Тэги:  уличные культуры, фестиваль, харьков, комплит 2021, street culture
 
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