Владимир Оглоблин расскажет о Якутии

19 марта в 18:00 в Центре культуры и искусства на Пушкинской, 62 состоится встреча с Владимиром Оглоблиным, который выступит с лекцией «Якутский треугольник».
Встреча пройдет в рамках цикла лекций «Вселенная фотографии» фотошколы Владимира Оглоблина.
Захватывающие приключения фотохудожника никого не оставят равнодушными. На нашей очередной встречи станет возможно вместе попутешествовать в места, где нет никаких следов цивилизации, не покидая границы своего города.
Обратите внимание: в связи с эпидемиологической ситуацией, посещение мероприятия состоится по предварительной записи по телефону: (057) 725 12 36.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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