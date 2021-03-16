16.03.2021 11:21

Владимир Оглоблин расскажет о Якутии

19 марта в 18:00 в Центре культуры и искусства на Пушкинской, 62 состоится встреча с Владимиром Оглоблиным, который выступит с лекцией «Якутский треугольник».

Встреча пройдет в рамках цикла лекций «Вселенная фотографии» фотошколы Владимира Оглоблина.



Захватывающие приключения фотохудожника никого не оставят равнодушными. На нашей очередной встречи станет возможно вместе попутешествовать в места, где нет никаких следов цивилизации, не покидая границы своего города.



Обратите внимание: в связи с эпидемиологической ситуацией, посещение мероприятия состоится по предварительной записи по телефону: (057) 725 12 36.