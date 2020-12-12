12.12.2020 15:48

Где харьковчане планируют провести свои новогодние праздники - РЕДПОСТ

Чуть больше трех недель осталось до главного праздника года - Новогодней ночи. Одни, не изменяя своим традициям, встречают его дома в кругу родных, другие, которым позволяет семейный бюджет, все же рассчитывают на зарубежный курортный отдых, даже в условиях пандемии.



РЕДПОСТ

Больше года миром правит коронавирус. Фактически люди заново научились жить в специфических противоэпидемических условиях. В том числе и отдыхать.

Впервые новогодние праздники жители нашей страны Новый год встретят в маске. Одни - дома, другие - за рубежом. Некоторые, говорят в турагентстве, планируют свой отдых, несмотря на все риски и дополнительные трудности и расходы, возникающие из COVID-19.

"Бронируют Египет, Доминикану, Мексику, Кубу. Очень популярен Занзибар. Появляются горнолыжные в Турции, северной Македонии, Черногории, Болгарии. Все это есть, все это ждет наших туристов, все это бронируется, но очень осторожно. Учитывая, что новогодние и рождественские праздники - это высокий сезон и все туроператоры, отели, компании при аннуляции тура выставляют 100% штрафы. Но пока никто не отказывается от ранее забронированных туров."

В большинстве стран по прибытию турист должен предоставить сертификат здоровья и отрицательный ПЦР-тест. Некоторые же предлагают пройти экспресс-тест сразу, сойдя с самолета в аэропорту.

Сейчас, говорят эксперты, украинские туроператоры готовы сами поднять в небо свои чартеры, чтобы только иметь возможность организовать отдых в новогодние и рождественские праздники.

"По прежнему самое популярное направление - Египет, потому, что это и бюджет, это и Недолгий перелет в сравнении с другими направлениями. Стоимость на человека в новогодний сезон от 450 долларов на человека - 4,5* и выше. Если мы говорим о более теплых странах - Танзания, Мексика, Доминикана, Мальдивы, то начиная от 1000 долларов на человека - это самый бюджетный отдых в этих теплых экзотических странах."