20.10.2020 18:42

Харьков участвует в международном форуме индустрии туризма во Львове (Горсовет)

Делегация Харьковского городского совета принимает участие во Львовском международном форуме индустрии туризма и гостеприимства, который проходит с 20 по 22 октября 2020 года.



//city.kharkov.ua

В частности, заместитель директора Департамента международного сотрудничества горсовета Юлия Згурская рассказала о развитии туризма в Харькове в условиях пандемии, выступив на панельной дискусиии «Путешествуй Украиной безопасно. Вызовы 2020 и пути преодоления проблем».

В рамках форума также проводятся тематические круглые столы и конференции, в ходе которых обсуждают современное состояния и перспективы развития туризма в Украине.

Отметим, что форум проводится при участии Государственного агентства развития туризма Украины, органов государственной власти и главных специалистов туристической отрасли Украины.