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20.10.2020  18:42   

Харьков участвует в международном форуме индустрии туризма во Львове (Горсовет)

Делегация Харьковского городского совета принимает участие во Львовском международном форуме индустрии туризма и гостеприимства, который проходит с 20 по 22 октября 2020 года.


//city.kharkov.ua
В частности, заместитель директора Департамента международного сотрудничества горсовета Юлия Згурская рассказала о развитии туризма в Харькове в условиях пандемии, выступив на панельной дискусиии «Путешествуй Украиной безопасно. Вызовы 2020 и пути преодоления проблем».
 
В рамках форума также проводятся тематические круглые столы и конференции, в ходе которых обсуждают современное состояния и перспективы развития туризма в Украине.
 
Отметим, что форум проводится при участии Государственного агентства развития туризма Украины, органов государственной власти и главных специалистов туристической отрасли Украины.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  туризм, форум, харьков, львов
 
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