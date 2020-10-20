Харьков участвует в международном форуме индустрии туризма во Львове (Горсовет)

Делегация Харьковского городского совета принимает участие во Львовском международном форуме индустрии туризма и гостеприимства, который проходит с 20 по 22 октября 2020 года.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
влажность:
давление:
ветер: