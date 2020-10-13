Главная Новости Культура и Туризм В Художественном музее презентуют «МІСТОк» Мирослава Радыша (ХОГА)
13.10.2020  11:32   

В Художественном музее презентуют «МІСТОк» Мирослава Радыша (ХОГА)

В экспозиции художника-резчика из г. Косова Ивано-Франковской области представлено более 50 произведений, среди которых - тарели, баклаги, копилки, подсвечники.


// ХОГА

Открытие персональной выставки работ Мирослава Радыша состоится 15 октября в 16:00 в Выставочном зале Харьковского художественного музея (ул Жен Мироносиц, 9).

Мирослав Радыш - член Национального союза художников Украины (с 2000). Лауреат премий: имени Юрия Шкрибляка (2000), имени Екатерины Билокур (2008), имени Татьяны Яблонской (2017). Ведущий преподаватель-методист композиции и работы в материале отделения художественного дерева Косовского института прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (заведение, которое он закончил в 1981 году), заведующий цикловой комиссией художественных изделий из дерева и художественного ткачества. Руководитель интересных и неординарных дипломных работ.

С 1985 широко презентует свои творческие работы на выставках во многих городах Украины (в том числе Коломые, Ивано-Франковске, Черновцах, Львове, Киеве), Польши, Германии. Произведения мастера хранятся в музеях и частных коллекциях ценителей в Украине, Германии, Канаде и США. В Национальном музее народного искусства Гуцульщины и Покутья имени И. Кобринского хранятся более 20 произведений мастера.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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