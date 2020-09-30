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30.09.2020  15:15   

На фестивале «Create Kharkiv» расскажут о роли креативных индустрий в бизнесе (Горсовет)

Осенний фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Business Education» состоится 2-3 октября в хабе «Fabrika Space» (ул. Благовещенская, 1).


//city.kharkov.ua
В рамках первого дня фестиваля пройдет серия образовательных дискуссий и обучающих тренингов с участием топовых спикеров, лидеров в области цифровых технологий и инноваций. Заместитель министра образования и науки Украины Игорь Грабарук проведет презентацию «История про $36», своим опытом в сфере креативных индустрий поделятся исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, директор харьковского IT-кластера Ольга Шаповал, руководитель консультационного центра для предпринимателей «Дія.Бізнес» Анастасия Кучерявая, члены правления Ассоциации блогеров Украины Мария Рысак и Марина Енько, менеджер проектов в «YouTube» Андрей Шатырко и др.
 
Как отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, фестиваль объединит бизнес, креативную молодежь и харьковчан.
 
«Наш фестиваль носит именно прикладной характер. Его задача - объединить представителей органов власти, малого и среднего бизнеса и общественность в построении особой экосистемы, которая будет дружественной к развитию креативных индустрий. Для Харькова это неотъемлемая часть имиджа и новые возможности для бизнеса, а для самих представителей индустрий - это возможность выхода на новые рынки далеко за пределами региона», - подчеркнула Виктория Грецкая-Миргородская.
 
В первый день «Create Kharkiv Business Education» пройдет награждение креативных амбассадоров Харькова.
 
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.
 
К участию в фестивале приглашаются представители креативной индустрии, бизнеса, эксперты моды и стиля, а также все желающие. Присоединиться к событию можно будет, в том числе, онлайн. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке.
 
Фестиваль организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  create kharkiv, фестиваль, харьков
 
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