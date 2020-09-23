В Харькове пройдет встреча с автором выставки (ХОГА)

«Искусство Слобожанщины» приглашает на встречу с автором выставки «Большое плавание по океану мечтаний»
Харьковский художник Сергей Прядко расскажет о своем творческом пути, о том, как живопись появилась в его непростой, но очень насыщенной и интересной жизни, о путешествиях в дальние страны, о вещах, явлениях и людях, которые его вдохновляют.
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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