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23.09.2020  10:49   

В Харькове пройдет встреча с автором выставки (ХОГА)

«Искусство Слобожанщины» приглашает на встречу с автором выставки «Большое плавание по океану мечтаний»


//kharkivoda.gov.ua
Творческое мероприятие состоится 24 сентября в 17:00.

Харьковский художник Сергей Прядко расскажет о своем творческом пути, о том, как живопись появилась в его непростой, но очень насыщенной и интересной жизни, о путешествиях в дальние страны, о вещах, явлениях и людях, которые его вдохновляют.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  творческая встреча, выставка, харьков
 
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