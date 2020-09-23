В Харькове пройдет встреча с автором выставки (ХОГА)

23.09.2020 10:49

«Искусство Слобожанщины» приглашает на встречу с автором выставки «Большое плавание по океану мечтаний»

Творческое мероприятие состоится 24 сентября в 17:00.

Харьковский художник Сергей Прядко расскажет о своем творческом пути, о том, как живопись появилась в его непростой, но очень насыщенной и интересной жизни, о путешествиях в дальние страны, о вещах, явлениях и людях, которые его вдохновляют.