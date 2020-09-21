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21.09.2020  15:57   

В Первой столице пройдут экскурсии в храмы и подземелья (Горсовет)

Бесплатные экскурсии по случаю Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине пройдут 27 сентября 2020 года в Харькове.


//city.kharkov.ua
В этом году харьковчанам и гостям города предлагаются три экскурсии: «Подземелье Гостиного двора», «Тайны харьковских подземелий» и «Семь чудес Харькова».
 
Мероприятия будут проводиться с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
 
Количество экскурсантов ограничено, поэтому обязательным условием участия является предварительная регистрация. По этой же ссылке можно узнать более подробную информацию о каждой экскурсии.
 
Справка. Всемирный день туризма установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году и посвящен продвижению туризма, освещению его вклада в экономику мирового сообщества, развитию связей между народами разных стран.
 
В октябре 1997 года Украина стала действительным членом Всемирной туристской организации - главной международной межправительственной организации в сфере путешествий и туризма. Всемирный день туризма отмечается в Украине ежегодно 27 сентября с 1998 года. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день туризма, экскурсии, харьков
 
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