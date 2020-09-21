21.09.2020 15:57

В Первой столице пройдут экскурсии в храмы и подземелья (Горсовет)

Бесплатные экскурсии по случаю Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине пройдут 27 сентября 2020 года в Харькове.



//city.kharkov.ua

В этом году харьковчанам и гостям города предлагаются три экскурсии: «Подземелье Гостиного двора», «Тайны харьковских подземелий» и «Семь чудес Харькова».

Мероприятия будут проводиться с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Количество экскурсантов ограничено, поэтому обязательным условием участия является предварительная регистрация . По этой же ссылке можно узнать более подробную информацию о каждой экскурсии.

Справка. Всемирный день туризма установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году и посвящен продвижению туризма, освещению его вклада в экономику мирового сообщества, развитию связей между народами разных стран.

В октябре 1997 года Украина стала действительным членом Всемирной туристской организации - главной международной межправительственной организации в сфере путешествий и туризма. Всемирный день туризма отмечается в Украине ежегодно 27 сентября с 1998 года.