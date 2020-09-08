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08.09.2020  17:12   

Харків’ян запрошують на виставку, присвячену подорожам

У галереї «Мистецтво Слобожанщини» буде експонуватися «Велике плавання океаном мрій» Сергія Прядка.


//kharkivoda.gov.ua
На виставці будуть представлені картини й онука художника – Оніщенка Лева.
 
У його роботах є велика фантазія, любов до творчих експериментів та до мистецтва в цілому, які властиві і його дідусю.
 
Виставку можна подивитись з 10 по 26 вересня 2020 року.
 
Довідка. Сергій Прядко народився 22 липня 1956 року в Харкові. Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Волонтер.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, путешествия, харьков
 
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