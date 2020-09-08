Харків’ян запрошують на виставку, присвячену подорожам

У галереї «Мистецтво Слобожанщини» буде експонуватися «Велике плавання океаном мрій» Сергія Прядка.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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