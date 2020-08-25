25.08.2020 13:01

В Харькове состоится награждение победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского

26 августа состоится награждение победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов имени Бориса Лятошинского. Конкурс является частью грандиозного международного фестиваля Kharkiv Music Fest-2020, который ежегодно проходит в Харькове весной.



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Цели конкурса: развитие творчества молодых композиторов в Украине, рост значения этих произведений, профессиональная ориентация в профессиональной среде молодых художников. Основная задача – создание художественного пространства реализации в будущем молодых композиторов.

Конкурс композиторов посвящен памяти выдающегося украинского композитора Бориса Лятошинского, 125-я годовщина которого отмечается в этом году. По словам креативного куратора конкурса Ивана Пахоты, задачей организаторов является популяризация творчества мастера. «Украинские молодые музыканты должны знать об этом композиторе значительно больше, чем его фото на стенах музыкальных школ», – комментирует Иван Пахота.

К рассмотрению членами жюри было допущено 55 конкурсных работ, прошедших технический отбор и соответствующих всем конкурсным требованиям: 33 партитуры в младшей группе и 22 партитуры в старшей. Самой молодой участнице конкурса всего 10 лет. География конкурсантов: Киев, Харьков, Львов, Мариуполь, Запорожье, Черкассы, Житомир, Винница, Кривой Рог, Хмельницкий, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, Днепр, Одесса, Покровск.

В этом году в состав международного жюри вошли:

1. Вальтер Фельдман (Цюрих, Швейцария) – композитор, флейтист, музыкальный педагог. Возглавляет программу поддержки музыкальных талантов.

2. Еуґениуш Кнапик (Катовице, Польша) – руководитель Кафедры композиции и теории музыки в Музыкальной академии им. Кароля Шимановского в Катовице.

3. Алла Загайкевич (Киев, Украина) – украинский композитор, основала первую в Украине Студию электроакустической музыки в Национальной музыкальной академии Украины. Преподает композицию и музыкально-информационные технологии в Национальной музыкальной академии Украины

4. Креативный куратор конкурса Иван Пахота – композитор и пианист.

Все произведения были написаны участниками конкурса в 2020 году специально для конкурса им. Б. Лятошинского и будут выполнены на открытом концерте «Call for Genius», который станет частью торжественного награждения.

Среди приглашенных гостей члены семьи Б. Лятошинского, члены жюри, представители Харьковской областной государственной администрации, члены Попечительского совета Kharkiv Music Fest-2020, представители сферы музыкального образования и культуры и др.

«Конкурс Лятошинского имеет целью поддержать и дать толчок к профессиональному будущему украинских композиторов, – рассказывает Президент фестиваля Kharkiv Music Fest Сергей Политучий. – Для нас очень важно, чтобы молодые таланты, которые стремятся выразить себя через музыкальное искусство, получили поддержку в самом начале творческого пути. Оценки международного жюри, денежные премии победителям– все это должно стимулировать участников для дальнейшего роста».