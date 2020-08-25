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25.08.2020  09:01   

В Харькове посреди улицы прошел концерт

Концерт PEOPLE.UKRAINЕ, посвященный Дню независимости Украины, просшел вчера, 24 августа, перед зданием харьковского оперного театра


://sq.com.ua/

В программе были представлены:

  •  оркестр и солисты СХID OPERA;
  •  Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца;
  •  тематическое цирковое шоу с участием акробатов на батутах;
  •  батл скрипачки и бит боксеров;
  •  акробатический рок-н-ролл победителей международных конкурсов и фестивалей от спортивного клуба "Саммит";
  •  чарлидинг-шоу с участием профессиональных спортсменов и рекордсменов Украины;
  •  велоэкстрим;
  •  шоу роллеров;
  •  современная обработка украинских народных песен;
  •  демонстрация коллекции вышиванок "Слобожанка";
  •  певица GARNA.

В завершение концерта было выступление PRIME ORCHESTRA, пиротехническое шоу с сочетанием хореографии, акробатических трюков, вокала на сцене и на крыше Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко.

Источник:   SQ
 Тэги:  концерт, праздник, харьков, оркестр
 
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