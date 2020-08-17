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17.08.2020  12:12   

Геннадий Кернес проанонсировал новый харьковский рекорд (ВИДЕО)

Это самый крупный в Украине круглый фонтан, диаметром 36 метров, заложенный в сквере на месте бывшего памятника Ленину.


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«В день города, 23-го августа, у Харькова появится новая достопримечательность – реконструированный сквер возле Университета имени Каразина, там, где когда-то стоял памятник Ленину. А главной изюминкой обновленного сквера станет пешеходный фонтан.
 
Мы уже начали тестировать его и днем, и в темное время суток, и результаты пробных запусков мне нравятся (вы можете увидеть их на видео, прикрепленном к посту).
 
Это самый крупный в Украине круглый фонтан, его диаметр 36 метров. Он состоит из 7 колец, 150 струй, и оборудован светодиодными лампами с бесчисленным количеством вариантов подсветки.
 
Уверен, что возрожденный сквер возле Университета, - а мы там разбили новые клумбы, реконструировали пешеходные дорожки, полностью облагородили территорию - понравится не только студентам, но и всем харьковчанам, станет любимым местом прогулок для горожан и гостей Харькова.
 
Фонтан и сквер – не единственный сюрприз для харьковчан ко дню любимого города. Мы не теряли время зря, и сделали очень многое за эти весну и лето. Подробнее о других реконструкциях я расскажу в следующих своих постах.
 
Так что, прогуливаясь и отдыхая 23 августа в саду Шевченко, вы, уважаемые харьковчане, можете пройтись к скверу на площади Свободы и увидеть новый фонтан!
 
Любить Харьков – работать для людей!» - говорится в сообщении городского головы на его телеграм-канале.
 
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, мероприятия, комментарии, рекорд, фонтан, ответственность
 
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